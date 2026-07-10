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FETÖ’nün ‘örgüt mensubu adliye personelleri sorumlusu’ 9 yıllık kaçısın ardından yakayı ele verdi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘FETÖ’nün ‘örgüt mensubu adliye personelleri sorumlusu’ olarak faaliyet yürüten ‘Muhsin’ kod adlı ihraç öğretmen, 9 yıllık kaçısın ardından yakayı ele verdi. Sözde sorumlu bylock kullanıcısı şahıs işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

FETÖ’nün ‘örgüt mensubu adliye personelleri sorumlusu’ 9 yıllık kaçısın ardından yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı.

FETÖ FİRARİSİ YAKALLANDI

Yapılan çalışmalarda, Konya 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile hakkında ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 9 yıldır firari olarak aranan, örgüt içerisinde ‘Örgüt Mensubu Adliye Personelleri Sorumlusu’ adı altında faaliyet yürüten ‘Muhsin’ kod adlı bylock kullanıcısı ihraç öğretmen M.Y. (60) yakalandı.

FETÖ’nün ‘örgüt mensubu adliye personelleri sorumlusu’ 9 yıllık kaçısın ardından yakayı ele verdi 1

9 YILLIK KAÇIŞ SON BULDU

Öte yandan, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (40) da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Kayseri
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