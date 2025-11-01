HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

FETÖ şüphelileri denizde yakalandı

Yunan adalarına yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü FETÖ/PDY şüphelileri, Bodrum açıklarında yakalandı.

FETÖ şüphelileri denizde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında hareketli bir lastik bot tespit etti. Durumundan şüphelenilen bot, Türk karasularını terk etmeye çalıştığı sırada yakalandı. Bottaki 9 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum'a getirildi. Şüphelilerin denize Aydın’ın Didim ilçesinden denize açıldıkları ve yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları anlaşıldı.

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve yurtdışı çıkış yasağıyla yargılanmaları devam eden 2’si albay 4’ü üsteğmen ve 2’si astsubay olmak üzere toplam 8 kişi ile yasadışı geçiş girişimini organize eden 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisten kaçmaya çalışırken baca boşluğuna sıkıştıPolisten kaçmaya çalışırken baca boşluğuna sıkıştı
İran'dan ABD'ye yanıt! "Durdurmak mümkün değil"İran'dan ABD'ye yanıt! "Durdurmak mümkün değil"

Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

Herkes evleri boşaltırken, o altınlarının peşine düştü!

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Yeşilçam efsanesinin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Merkez Bankası'ndan bomba karar! Altın için tahminler alt üst oldu

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.