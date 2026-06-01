FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.; saklandığı adreste yakalandı.

İşlemleri tamamlanan H.K. cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

