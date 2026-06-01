FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; hakkında ’FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.; saklandığı adreste yakalandı.
İşlemleri tamamlanan H.K. cezaevine teslim edilirken İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

