HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

FETÖ yalanıyla binlerce TL'lik dolandırıcılık

Telefonda aradıkları kişiyi banka hesaplarının FETÖ örgütü tarafından kullanıldı yalanını söyleyererek 978 bin TL dolandıran 4 şahıs Afyonkarahisar merkezli 5 kentte yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

FETÖ yalanıyla binlerce TL'lik dolandırıcılık

Edinilen bilgilere göre, E.Ö., isimli şahıs emniyete başvurarak kendisini telefonda arayan ve başsavcı olarak tanıtan bir kişinin banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve kendisinden istediği 978 bin TL parayı parça parça göndererek dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahıslara yönelik Afyonkarahisar merkezli Elazığ, Yalova, Düzce ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonlarda B.K., M.C., B.G. ve E.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu ve 8 adet sim kart ele geçirildi. Yakalanan şahıslar Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğizHamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz
Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölüRusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
fetö
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.