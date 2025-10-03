FETÖ yalanıyla binlerce TL'lik dolandırıcılık

Edinilen bilgilere göre, E.Ö., isimli şahıs emniyete başvurarak kendisini telefonda arayan ve başsavcı olarak tanıtan bir kişinin banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve kendisinden istediği 978 bin TL parayı parça parça göndererek dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahıslara yönelik Afyonkarahisar merkezli Elazığ, Yalova, Düzce ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonlarda B.K., M.C., B.G. ve E.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu ve 8 adet sim kart ele geçirildi. Yakalanan şahıslar Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır