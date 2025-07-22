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FETÖ yalanıyla yaşlı adamı 4 milyon 250 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Adana’da kendilerini polis olarak tanıtıp, "FETÖ kimliğinizi kopyaladı" yalanıyla yaşlı adamın 4 milyon 250 bin TL değerinde altınını alan 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Altınları elden alan zanlı emniyetteki sorgusunda, "Ben gitmedim, altın falan almadım" diye pişkin savunma yaptı.

FETÖ yalanıyla yaşlı adamı 4 milyon 250 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtan Hayri İ. (23) ile Rıdvan G. (35), Arif A.’ya (70) ulaşıp "FETÖ kimliğinizi kopyalayıp kullandı" diyerek korkuttu. Şüpheliler ardından "Evinizdeki altınları polislere teslim etmeniz gerekiyor, operasyon yapılacak. Operasyon bittikten sonra tekrardan altınlarınız teslim edilecek" diyerek Arif A.’yı kandırdı.

Eve gelen Rıdvan G., Arif A.’dan 4 milyon 250 bin TL değerinde altını alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Arif A., durumu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, telefon kayıtları ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından Rıdvan G. ve Hayri İ., saklandıkları adreslerde operasyonla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda Rıdvan G., "Ben gitmedim, altın falan almadım" diyerek suçlamaları inkar etti. Hayri İ. de suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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