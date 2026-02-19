FETÖ’den 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. (50) isimli şahsın Bafra’da olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır