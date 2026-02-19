HABER

FETÖ’den 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde hakkında FETÖ/PDY kapsamında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. (50) isimli şahsın Bafra’da olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

