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Fiber internet için kazılan yol kapatılmadı, köy sakinleri tepki gösterdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sofullu köyünde, fiber internet altyapısı çalışmaları kapsamında kazılan yolun kapatılmadan bırakıldığı iddia edildi. Köy sakinleri, fiber internet altyapı çalışması sonrası yolun onarılmasını ve kabloların zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Fiber internet için kazılan yol kapatılmadı, köy sakinleri tepki gösterdi

Köy sakinlerinden Yusuf Mutlu, yağışların ardından yol üzerindeki fiber kablonun yüzeyinin görünmeye başladığını belirterek, çalışmanın tamamlanmasını ve yolun eski haline getirilmesini istedi.

Fiber internet için kazılan yol kapatılmadı, köy sakinleri tepki gösterdi 1

YOL KAZILDI ÖYLECE BIRAKILDI

Mutlu, yaptığı açıklamada, "Sevinelim mi, üzülelim mi? Yollar kesildi, içine fiber kablo döşendi, öylece bırakıldı. Yağmurda kablo yüzeyi görünmeye başladı. Bu kadar masraf edip kablo döşediniz, iyi güzel de niye bu kesilen yerleri kapatmıyorsunuz? Yol bozuldu. İki gün sonra döşediğiniz kablo da hasarlanacak. Peki, neye yarayacak bu iş?" dedi.

Fiber internet için kazılan yol kapatılmadı, köy sakinleri tepki gösterdi 2

MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ

Çalışmanın kamu kaynakları ve emek açısından önem taşıdığını ifade eden Mutlu, yetkililere çağrıda bulunarak, "Sorumlular gereğini derhal yapsınlar. Yazık değil mi? Bu kadar emeği ve masrafı beyhude hale getirmeyin" ifadelerini kullandı.
Köy sakinleri, fiber internet altyapı çalışması sonrası yolun onarılmasını ve kabloların zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak yol
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