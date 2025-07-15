HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in kuzeyindeki Ilocos Norte eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 10.30 sularında meydana gelen depremin merkez üssünün, Ilocos Norte eyaletine bağlı Pasuquin kasabasının yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 27 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Sarsıntının komşu Cagayan, Ilocos Sur, Isabela ve Abra eyaletlerinden de hissedildiği kaydediliyor.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şener Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı!Şener Üşümezsoy'dan korkutan Marmara uyarısı!
Yozgat'ta silahlı 'saman' kavgasıYozgat'ta silahlı 'saman' kavgası

Anahtar Kelimeler:
deprem Filipinler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
60 ilde dev FETÖ operasyonu: 371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

60 ilde dev FETÖ operasyonu: 371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

MİT’ten FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon! HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı…

Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak? Bakan açıkladı

Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak? Bakan açıkladı

Lüks motoryatın sahibi o aile çıktı, kılpayı kurtuldular

Lüks motoryatın sahibi o aile çıktı, kılpayı kurtuldular

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

Yozgat'ta silahlı 'saman' kavgası

Yozgat'ta silahlı 'saman' kavgası

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.