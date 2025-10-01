HABER

Filipinler'deki 6,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Denizde güçlü akıntılar ve deniz seviyesinde hızlı değişiklikler olabileceği uyarısı yapılarak, bölge sakinlerine kıyı şeridine yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada önce 6,7 olarak açıklanan depremin büyüklüğü daha sonra 6,9 olarak güncellenirken depremin merkez üssünün Cebu eyaletinin Bogo kentinin yaklaşık 17 kilometre açıkları olduğu belirtildi.

"KIYI ŞERİDİNE YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Açıklamada, denizde güçlü akıntılar ve deniz seviyesinde hızlı değişiklikler olabileceği uyarısı yapılarak, bölge sakinlerine kıyı şeridine yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu.

Deprem nedeniyle Cebu'daki Daanbantayan kasabasında taştan inşa edilmiş bir kilisenin yıkıldığı ve elektriğin kesildiği ifade edildi. Depremi hisseden bölge sakinleri sokaklara döküldü.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'un haberine göre, polis yetkililerinden Jan Ace Elcid Layug, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

