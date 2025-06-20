Filipinler'in başkenti neresi? Filipinler'in başkenti hakkında bilgiler

Filipinler ya da resmi ismi ile Filipinler Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu’nun batı tarafındaki coğrafyada yer alan bir Güneydoğu Asya devleti olarak tanımlanmaktadır. Ülkenin irili ufaklı toplamda 7641 adet adası ve adacığı bulunmaktadır. Kuzeyinde Çin ve Tayvan, batısında Vietnam ülkenin deniz aşırı komşularıdır. Ülke, batısında Güney Çin Denizi tarafından çevrelenmiş durumdadır. Güneybatısında yer alan Sulu Denizi’nin karşı tarafında ise Borneo Adası uzanmaktadır. Doğusunda Filipin Denizi ile Palau ada ülkesi yer almaktadır.

Pasifik Deprem Kuşağı’nda yer alan Filipinler, bu nedenle deprem açısından risklidir. Çok yıkıcı ve sık depremlerin yaşandığı Filipinler, ekvatora yakın olan yerleşim konumu nedeni ile de tayfun durumuna oldukça eğilimlidir. Bunun dışında ülkenin doğal kaynakları da oldukça fazladır. Zengin doğal kaynaklarının yanı sıra dünya genelinde biyolojik çeşitliliği de en zengin olan ülkelerden biridir. 342.353 kilometrekare yüzölçümü ile dünya genelindeki en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkeler arasında 64. sırada bulunmaktadır.

Asya kıtasının en kalabalık sekizinci ülkesi Filipinler’de nüfus yaklaşık olarak 100 milyona ulaşmaktadır. Bunun dışında 12 milyon Filipinlinin de farklı ülkelerde yaşam sürdükleri tespit edilmiştir. Bu özelliği ile Filipinlerin dünyadaki en büyük kopuntulardan birini meydana getirmektedir. Ülkenin topraklarında tarihi boyunca Malay, Çinli, İslami ve Hint kökenli hanedanlıklar egemenlik için savaşmışlardır. Filipinler topraklarında milattan sonra 900 ile 1521 yılları arasında Rajah, Datu, Laka ve Sultan boylarının kurmuş olduğu devletler hüküm sürmüştür.

Ülkede resmi dil olarak birden fazla dil kabul edilmiştir. İngilizce ve Filipince dilleri ülkedeki resmi dillerdir ancak bunlar dışında bölgesel olarak kullanılan ve tanınan başka diller de kullanılmaktadır. Bu diller şu şekildedir: Bikol dili, Sabuanca, Tagalog dili, Tausug dili, Arapça, İspanyolca, Pangasinan dili, Maranao dili, Kinaraya dili, Varayca.

Filipinler’de demonim Filipinliler ve Pinoylardan oluşmaktadır. Ulusal olarak kabul gören dil ise Filipince’dir.

Ülkenin geniş tarih boyunca adı birkaç kez değişim yaşamıştır. Filipin Halk Hareketi sürecinde Malolos Kongresi yapılmıştır ve burada ülkenin adının Rebuplica Filipina veya Philippine Republic olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Amerika-İspanya Savaşı'nda, Filipin-Amerika Savaşı'nda İngiliz Milletler Topluluğu’na üye olunduğu dönemde ülke Filipin Adaları olarak isimlendirilmiştir. Ülkenin İspanyolca dilindeki karşılığı olan bu isimin ardından resmi isim 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne Filipinler Cumhuriyeti olarak kesinlik kazanmıştır.

Resmi para birimi olarak Filipinler Pesosu’nun kullanıldığı Filipinler’in Antik çağa uzanan kökenleri hakkında birden fazla görüş bulunmaktadır. Arkeolojik kalıntılara ve dilbilimsel çalışmalara dayanılarak en yaygın olarak kabul görmüş olan "Tayvan'dan çıkış modeli" adı verilen tarihtir. Buna göre Avustronezyanlar milattan önce 4000’den başlamak sureti ile Filipinlere göç etmeye başlamışlardır. Ancak daha önce takımadaya gelen bir topluluk da vardır.

Milattan önce takımadaya yerleşenler de dört ayrı toplumsal grup olarak varlık göstermişlerdir. Avcı toplayıcı boylar, plütoratlar ve savaşçı topluluklarla sahil şeridi beylikleri kolları ile bu bölgede yaşam sürdükleri düşünülmektedir. Ülke birçok tarihsel süreçten geçmiştir ve 1986 yılında yaşanan reform hareketlerinden sonra demokrasi geri getirtilmiş, ekonomi düzelmiş ve yolsuzlukların önlenebilmesi için mücadeleler başlatılmıştır.

Başkanlık sistemi ile yönetilen demokratik bir anayasal cumhuriyetin hakim olduğu Filipinler özerk yapıda olan Müslüman Mindanao bölgesi dışında üniter sistem ile yönetilmektedir. Bu ülkede başkan aynı zamanda hem hükumetin hem de devletin başkanlığını üstlenmektedir.

Filipinler'in başkenti neresidir?

Filipinler’deki en büyük ve en kalabalık şehir Quezon City şehridir. Ancak ülkenin başkenti Manila’dır. Manila, ülkenin Quezon City’den sonraki başkentidir. İkamet edenlerin nüfusunun 1 buçuk milyonu bulduğu şehir Quezon City’den sonra Filipinler’in en ünlü ve en saygın kabul edilen ikinci şehridir.

Ülkedeki en büyük ada olan Luzon’da yer alan Mania Bay’ın doğu kıyısında Manila şehri yer almaktadır.