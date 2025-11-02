HABER

Filipinler ve Kanada "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması" imzaladı

Filipinler ve Kanada, birbirlerinin topraklarında silahlı kuvvetlerinin ortak tatbikatlar gerçekleştirmesini öngören "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması"nı imzaladı.

Kanada Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı David McGuinty, Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro Jr. ile Filipinler’in Makati kentinde bir araya geldi.

Taraflar, birbirlerinin topraklarında askeri personel bulundurma ve savunma alanındaki işbirliğini genişletme imkanı tanıyan "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması"nı imzaladı.

Anlaşma kapsamında taraflar, birbirlerinin topraklarında düzenlenecek ortak ve çok uluslu operasyonlar ile tatbikatlara katılabilecek.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Kanada, Filipinler ile "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması" imzalayan 5. ülke oldu.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

