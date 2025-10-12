HABER

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yarın Mısır’daki Gazze Zirvesi’ne katılacağı iddiası

Katar basını, daha önce yarın Mısır’da düzenlenecek Gazze Zirvesi’ne davet edilmediği yönünde çıkan haberlerin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın söz konusu zirveye katılacağını iddia etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yarın Mısır’daki Gazze Zirvesi’ne katılacağı iddiası

Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne Filistin yönetiminin de katılacağı öne sürüldü. Katar basını, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump gibi önemli liderlerin katılımıyla düzenlenecek olan zirveye Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da katılacağını iddia etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yarın Mısır’daki Gazze Zirvesi’ne katılacağı iddiası 1

MISIR TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Filistin yönetiminin ABD’nin Gazze Planı’nda yer alan savaş sonrası süreçte yer almaması nedeniyle katılım talebinin Mısır tarafından reddedildiği ve Abbas’ın söz konusu zirveye katılmayacağı bildirilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın yarın Mısır’daki Gazze Zirvesi’ne katılacağı iddiası 2

ZİRVEYE 20'DEN FAZLA ÜLKE LİDERİ KATILACAK

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye 20'den fazla ülke lideri katılacak.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

