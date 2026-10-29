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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının ardından diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği görüşmede İsrail’deki seçim sürecine ilişkin, "Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının hemen ardından birlikte diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının ardından diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Lefkoşa’da GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Abbas, görüşmede İsrail’deki seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının ardından diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz" 1

ABBAS: "DİYALOĞA BAŞLAYABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

Abbas yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının bölgedeki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını umduğunu söyledi. Abbas, "İsrail ve Filistin’in güven, istikrar ve barış içinde yaşayabilmesi için yıllardır İsrail tarafına barış için el uzatıyoruz. Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının hemen ardından birlikte diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının ardından diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz" 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Mahmut Abbas
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