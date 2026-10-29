Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının ardından diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Lefkoşa’da GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Abbas, görüşmede İsrail’deki seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

ABBAS: "DİYALOĞA BAŞLAYABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

Abbas yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının bölgedeki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını umduğunu söyledi. Abbas, "İsrail ve Filistin’in güven, istikrar ve barış içinde yaşayabilmesi için yıllardır İsrail tarafına barış için el uzatıyoruz. Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının hemen ardından birlikte diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır