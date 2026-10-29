Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 8 kilo 562 gram esrar ele geçirildi

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Çiftlikler Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 KİLO 562 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda, 3 bidon içerisinde 1 kilo 600 gram, 4 siyah çöp poşeti içerisinde 6 kilo 800 gram ve 7 paket halinde 162 gram olmak üzere toplam 8 kilo 562 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır