Patates, çeşit çeşit tariflerde kendine yer bulan, hem lezzetli hem doyurucu bir sebzedir. Sokak lezzetlerinden ana yemeklere, et yemeklerinden tavuk yemeklerinde birçok farklı tarifte yer alabilen patates doğru şekilde muhafaza edilmezse filizlenebilir. Hızla büyüyen ve üreyen bir sebze olan patates doğru şekilde, yeterli nem ve sıcaklığın olmadığı yerde saklanırsa filizlenebilir. Güneş ışığına çok fazla süre maruz kalması ya da aşırı nem durumları da patatesin filizlenmesine neden olan durumlardır.

Filizlenmiş patates yenir mi? Filizlenmiş patates yenirse ne olur?

Patates doğal olarak alkolit üretir. Yeşillenen ve filizlenen patateslerde alkolit oranı daha da yüksek olur. Bitkileri zararlardan ve böceklerden koruyabilmek için üretilen alkolit insanlara aşırı derecelerde tüketilirse zarar verebilir. Çeşitli sağlık sorunlarına da neden olabilen alkolit kalıcı hasarlar da oluşturabilir. Filizlenmiş olan bir patatesi yemek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Kişiden kişiye olan bu zararlar çeşitlilik gösterse de genel olarak yiyen kişide şu belirtilerin oluşmasına neden olabilir:

Filizlenmiş patates yemenin belirtileri ve zararları

İshal

Halsizlik

Baş dönmesi

Sinir sisteminde bozukluklar

Karında ağrı

Mide bulantısı

Kusma

Baş dönmesi

Filizlenmiş patates yemek zararlı mı?

Filizlenmiş olan patates yemek ayrıca içeriğinde solanin adı verilen toksik madde üretmiş olması nedeni ile insan sağlığı için son derece zararlı kabul edilir. Bununla beraber çürük kokusu yayan ve yeşillenen, yumuşayan patateslerin tüketilmesi kesin bir şekilde önerilmemektedir. Aksi takdirde kişiden kişiye değişiklik gösteren ciddi sağlık sorunları meydana gelebilmektedir. Bu yüzden kesinlikle çürük kokusu yayan, yeşillenen ve yumuşayan patatesler tüketilmemelidir.