İri yapıları, hortumları, büyük boyutlardaki kulakları ile hem sevimli hem de bazı kişiler için korkutucu olabilen filler otçul hayvanlardır. Çöllerde, bataklıklarda, savanlarda ve ormanlarda yaşarlar. Genel olarak filler su kenarlarında kalmayı tercih eden hayvanlardır. Çevrelerinde bıraktıkları etki nedeni ile kilit taşı olarak tanımlanan türlerden biridirler. Diğer hayvanlar fillerden korktukları için uzak dururlar. Ancak aslan kaplan sırtlan ya da yabani hayvanlar sadece yavru fillere saldırırlar.

Soyu tükenmekte olan hassas türler arasında kabul edilen Afrika filleri Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından koruma altına alınmıştır. Asya filleri ise soyu tükenme riski çok yüksek olan hayvanlar arasında listelenmişlerdir. Filler günümüzde hayvanat bahçelerinde, sirklerde kullanılmaktadır. Geçmişte ise fillerin savaşlarda etkin olarak bulundukları bilinmektedir.

Fillerin kulakları neden büyüktür?

Filler de kendi aralarında alt türlere ayrılmaktadırlar. Aralarında farklılıklar olsa da her filin ortak birkaç fiziksel özelliği bulunmaktadır. Uzun ve kıvrık dişleri, geniş kulakları ve uzun hortumları bulunan filler birbirlerinden bu organlarının boyutları ile ayrılmaktadırlar. Örnek olarak Afrika fillerinin kulakları daha büyük olur. Ayrıca sırtları da içbükey görünür.

Dikkat çekici özelliklerinden biri de hortumlarıdır. Fil hortumları koku alma, dokunma, ses çıkarma, soluma gibi birçok farklı işlev görür. Koku alma duyuları fillerde tazılarınkinden dört kat daha fazladır ve daha güçlüdür. Hortumlarının güçlü bir sarma bükme yeteneği bulunmaktadır. Bu yetenek sayesinde filler diğer fillerle güreşir, besin toplar ve 300 kilogram civarı ağırlık kaldırabilir.

Filler hortumlarını koku alırken ya da herhangi bir şeyi tutup kaldırmak için kullanırlarken büyük kulakları da birçok işleve sahiptir. Bir filin kulakları birçok amaca hizmet edebilmektedir. Kendi vücut sıcaklıklarını sabit bir seviyede tutmaya yaraması fillerin kulaklarının başat işlevleridir.

Filler sıcak iklimlerde yaşarlar ve vücut sıcaklıkları çok yükselebileceği için bunu dengeleme gereksinimi duyarlar. Kulaklarını çırpan filler bu hareket ile kulak derisinin yüzeyine yakın olan kan damarlarını zorlama konveksiyon yolu ile birikmiş olan ısıyı dışarı atabilmektedir.

Her kulağın büyük boyutlardaki dış kısmı ayrıca çevredeki sesleri iç kulağa yönlendirir. Hayvan bu sayede duyabilir ve filler bu kulaklar sayesinde birbirleri le iletişim kurabilmektedirler. Asya filleri güneş ışığı görmedikleri gölgeli ormanlarda yaşam sürerler. Bu yüzden serin kalmalarını sağlayan büyük kulakları vardır. Çok büyük kulaklar daha fazla vücut ısısı üretimi sağlamaktadır. Fazla vücut ısılarından kurtulmak için filler iri kulaklarından yardım alabilirler. Vücut ısılarını düzenleyebilmek adına filler kulaklarını sürekli sallarlar. Ayrıca böcekleri de bu kulak sallama hareketi ile kendilerinden uzak tutabilmektedirler.