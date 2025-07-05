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Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış

Denizli'de 31 yaşındaki Faruk Duman isimli bir şahsın 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı kaçtığı ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin devreye girmesiyle birlikte Duman'ın hikayesi ortaya çıktı... Duman'ın 8 ay boyunca dağlarda yaşadığı, hayvan derilerinden kıyafet yaptığı ve ayı kapanı kurduğu detayları akıllara durgunluk verdi. İşte film gibi olayın tüm detayları!

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış

Denizli'nin Tavas ilçesinde hakkında 7 ayrı suçtan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Duman'ın evine farklı zamanlarda gece-gündüz giden jandarma ekipleri, kendisine ulaşamadı. Duman'ın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi.

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış 1

8 AY ÖNCE DAĞA GİTTİ TESPİT EDİLDİ

Bölgede araştırma yapan JASAT ekibi, Duman'ın en son 8 ay önce dağlık alana doğru gittiğini belirledi. 'Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan kaydı bulunan Duman'ın yakalanması için önceki gün operasyon düzenledi.

Operasyona JASAT'ın yanı sıra Jandarma Asayiş Komando Timleri ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı. Faruk Duman, operasyonla yakalandı.

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış 2

YAKALANMAMAK İÇİN SIK SIK YER DEĞİŞTİRMİŞ

Yakalandığı bölgede yapılan aramada Faruk Duman'ın kurduğu çadırda yaşadığı, avladığı hayvan derilerinden giysi yaptığı tespit edildi.

Duman'ın yakalanmamak için sık sık yerini değiştirdiği de belirlendi.

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış 3

HİNT KENEVİRİ EKİP YETİŞTİRMİŞ...

İncelemelerde, yaşadığı yere Hint keneviri ekip, yetiştirdiği de tespit edildi. Ormanlık alan içindeki çadırda 105 gram esrar, muhtelif yaşamsal malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği de bulundu.

AYI KAPANI TUZAĞI BİLE VAR

Şüphelinin ektiği kenevirleri sulamak için bir sulama sistemi oluşturduğu, kenevirleri yaban hayvanlarından korumak için de çevresine ayı kapanı tuzağı kurduğu belirlendi.

Film değil gerçek! Dağlarda yaşıyor, hayvan derilerinden kıyafet yapıyor... 8 ay boyunca böyle saklanmış 4

DÜRBÜNLE SÜREKLİ ÇEVREYİ İZLİYORMUŞ

Firarinin dürbün kullanarak, sürekli çevresini gözetlediği ve bu yolla gözlerden uzak kaldığı ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen Duman, tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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