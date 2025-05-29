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Film değil gerçek! Şehir şehir gezip bunu yapıyormuş: Binanın çatısına çıkıp...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısına çıkan ve daha önce farklı şehirlerde 100'ün üzerinde benzer girişimde bulunduğu öğrenilen şahıs, ekiplerin yoğun çabaları neticesinde çıktığı yerden indirildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla kayda aldı.

Film değil gerçek! Şehir şehir gezip bunu yapıyormuş: Binanın çatısına çıkıp...
Begüm Özkaynak

Olay, Sakarya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.A. (33), paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir atlama durumuna karşı önlem aldı.

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Saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, çatıdan indirildi.

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ŞEHİR ŞEHİR GEZİP 100'ÜN ÜZERİNDE GİRİŞİMDE BULUNMUŞ

İ.A.'nın daha önce birçok şehirde benzer şekilde çatılara çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve bu sayının 100'ü aştığı öğrenildi.

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Öte yandan, olay esnasında toplanan kalabalığın davranışları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Vatandaşların birçoğu yaşananları adeta bir gösteri izler gibi izleyip cep telefonlarıyla saniye saniye kayıt etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya çatı intihar girişimi vatandaş
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