Film gibi olay! Tam 11 yıl saklandı: Yeni kimlik, estetik ameliyatlar ve yeni hayat...

Bursa'da film sahnelerini araymayacak bir olay yaşandı. 2011 yılında işlenen bir cinayetin firari zanlısının 11 yıl boyunca 9 estetik yüz ameliyatı olarak kimliğini gizlediği ortaya çıktı. Yepyeni bir hayat kuran katil, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla aranırken bir mobilya atölyesinde bile çalışmıştı. Yeni hayata başlayan katil, Bursa Asayiş ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanma anları ise saniye saniye kaydedildi.

2011 yılında Bursa'da bir gazinoda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.K., patronuyla birlikte bir şahsı tasarlayarak öldürdü. Olayın ardından patron yakalanarak cezaevine gönderilirken, A.K. ise kaçmayı başardı. Yargılama sürecinde her iki şahıs hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Film gibi olay! Tam 11 yıl saklandı: Yeni kimlik, estetik ameliyatlar ve yeni hayat... 1

YENİ KİMLİK, ESTETİK AMELİYATLAR VE YENİ HAYAT...

Cinayetin hemen ardından otostopla Bursa'dan ayrılarak İzmir'e gittiği belirlenen zanlı, burada kardeşine ait kimliği kullanarak yeni bir hayat kurdu. Zaman içinde dikkat çekmemek için sıradan bir işte çalışmaya başlayan A.K.'nın, en dikkat çeken hamlesi ise peşindekileri yanıltmak için tam 9 kez estetik ameliyat geçirmesi oldu. Yüz hatlarını değiştiren, burnundan çenesine kadar birçok operasyon geçirdiği öğrenilen zanlı, adeta başka birine dönüştü.

Film gibi olay! Tam 11 yıl saklandı: Yeni kimlik, estetik ameliyatlar ve yeni hayat... 2

EN KÜÇÜK DETAY BİLE İNCELENDİ

Ancak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri dosyayı kapatmadı. Yıllar sonra yeniden ele alınan soruşturmada ekipler, en küçük detayı bile değerlendirerek iz sürmeye başladı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi, farklı şehirlerde elde edilen veriler karşılaştırıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, estetikle değişen yüzün ardındaki kişinin A.K. olduğu tespit edildi.

Film gibi olay! Tam 11 yıl saklandı: Yeni kimlik, estetik ameliyatlar ve yeni hayat... 3

MOBİLYA ATÖLYESİNDE ÇALIŞIYORMUŞ

İzmir'de bir mobilya atölyesinde çalıştığı belirlenen zanlı, ekipler tarafından günlerce adım adım izlendi. Sabah saatlerinde her gün aynı servisle işe gittiği belirlenen A.K. için operasyon düğmesine basıldı. Polis ekipleri, hiçbir şüpheye yer bırakmamak adına doğru anı bekledi ve servis aracında gerçekleştirdiği operasyonla firari zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Film gibi olay! Tam 11 yıl saklandı: Yeni kimlik, estetik ameliyatlar ve yeni hayat... 4

11 yıl süren kaçış sona ererken, sıcak anlar da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Film gibi olay! Tam 11 yıl saklandı: Yeni kimlik, estetik ameliyatlar ve yeni hayat... 5

Film gibi olay! Tam 11 yıl saklandı: Yeni kimlik, estetik ameliyatlar ve yeni hayat... 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

