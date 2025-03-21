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  4. Film sahnesini aratmadı: 22 yıl hapis cezasıyla aranan firari böyle yakalandı!

Film sahnesini aratmadı: 22 yıl hapis cezasıyla aranan firari böyle yakalandı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
21.03.2025 09:25
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Mersin'de 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yol kenarında tedbir alarak barikat kuran ekipler, içinde hükümlünün olduğu minibüsün önünü keserek operasyon gerçekleştirdi.

Film sahnesini aratmadı: 22 yıl hapis cezasıyla aranan firari böyle yakalandı!

Mersin'de hem uyuşturucu madde ticaretinden hem de cezaevinden firar etmekten 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. O anlar dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti ve cezaevinden firar suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için geniş çaplı araştırma yaptı.

Şahsı yakalamak için adım adım iz süren ekipler, kırsal alanda bağ ve bahçe işlerinde gündelik işçi olarak çalıştığını ve denetimlerden geçebilmek için kardeşine ait kimlik kartını kullandığını belirledi.

Toplanan bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, şahsın içinde bulunduğu minibüsü dron ile takibe aldı. Yol kenarında tedbir alarak barikat kuran ekipler, minibüse operasyon yaptı. Durdurulan araç içerisinde 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa hükümlü
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