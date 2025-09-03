Filtre kahve tansiyonu yükseltir mi? Filtre kahvenin tansiyona etkisi

Günde çok fazla tüketilmemesi gereken filtre kahve, yeteri miktarlarda içildiği takdirde filtre kahve türleri kilo yönetiminden depresyon riskini azaltmaya kadar birçok farklı konuda fayda sağlamaktadır. Öğütülmüş kahve çekirdeklerinin kaynar su ile demlenmesi şeklinde hazırlanan bir kahve türü olan filtre kahve diğer kahve türlerinden farklı bazı özelliklere sahiptir.

Filtre kahve türü demleme yöntemi ve lezzeti ile diğer kahve türlerinden ayrılmaktadır. Örnek olarak bir kahve türü olan espresso kahve, basınç ile hızlı bir şekilde demlenebilmektedir. Ancak filtre kahve sıcak suyun öğütülmüş kahve çekirdeklerinin yavaş yavaş süzülmesi şeklinde hazırlanabilmektedir.

Hazırlanışında kullanılan bu yöntem kahvenin tadının daha yumuşak ve daha hafif olmasını sağlamaktadır.

Biçim olarak da diğer kahvelerden ayrılan filtre kahvenin telvesi demleme işlemi esnasında filtreleme sırasında tamamen ayrılmaktadır. Bu yüzden de örnek olarak Türk kahvesinin telvesi gibi fincanın dibinde kalmaz. En çok iki kalori içeren filtre kahve düşük kalorili olma özelliği sayesinde diyet yapan kişiler için de oldukça ideal bir içecek olarak kabul edilmektedir.

Filtre kahve tansiyonu yükseltir mi?

Antioksidan açıdan oldukça zengin bir içeriğe sahip olan filtre kahve, birçok mineral ve vitamin de içermektedir. Mangan, magnezyum, potasyum, B 2 vitamini, B 5 vitamini içeren filtre kahve bu bileşenler sayesinde sinir sisteminden enerji metabolizmasına birçok farklı alanda etkili olarak kabul edilmektedir.

Filtre kahvenin en bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

Tip 2 diyabet riskini azalttığı bilinir.

Yaşam süresini uzattığı kabul edilir.

Karaciğer sağlığını koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Kalp sağlığını desteklediği bilinir.

Enerji seviyesini arttırır.

Beyin sağlığını destekleyicidir.

Kilo yönetimini sağlamaya yardımcıdır.

Filtre kahvenin tansiyona etkisi nedir?

Yeterli miktarda tüketilen çay ve kahve türlerinin tansiyon üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. İçeriğinde yer alan flavonoid isimli antioksidan sayesinde çay ve kahve türlerinin damar ve kalp yapısını etkilediği bilinmektedir. Günde 2 fincanı geçmeyecek şekilde tüketilen filtre kahvenin de tansiyon üzerinde olumlu etkisi olabileceği kabul edilmektedir.

Ölüm riskini azalttığına hatta yaşam süresini uzattığına inanılan kahvenin tansiyon hastaları tarafından dikkatle tüketilmesi gerekmektedir. Kafein dolaylı olarak da kafein içeren filtre kahve tansiyon hastaları için risk oluşturmaktadır.

Tansiyon hastaları olanların doktora danışarak tüketmesi gereken filtre kahve kan basıncını olması gereken seviyelerde tutmakta zorlanan kişiler için de risk olarak kabul edilmektedir. Düzenli bir şekilde kahve tüketmenin kan basıncı üzerinde etki yaratmadığı da bilinmektedir ancak mutlaka doktora danışılması gerekir.

Fazla tüketilen kafein ve filtre kahve kalp ritmini bozup çarpıntı oluşturabilir. Merkezi sinir sistemini de uyarıp anksiyeteye neden olabilen filtre kahve tansiyonun yükselmesine de neden olabilmektedir. Ayrıca bilinçli olarak tüketilmezse kalsiyum emilimini azaltır ve kemik yoğunluğuna hasar verebilir.

Gereksinim duyulandan daha fazla miktarlarda filtre kahve tüketilirse uyarıcı etkisi ile uyku sistemini de bozabilmektedir. Sindirim sistemine zarar verebilen mide asidini arttırma özelliğine de sahip olan filtre kahve günde 2 fincandan daha fazla tüketilmemesi gereken bir içecek olarak kabul edilmektedir. Az kalorisi ile diyet listelerinde de yer alan filtre kahve dikkatli tüketilirse oldukça yararlı bir içecektir.