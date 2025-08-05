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Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! AK Parti ve MHP kolları sıvadı: Bu hafta başlıyor

Siyasetin 'terörsüz Türkiye' süreciyle hareketlendiği son günlerde AK Parti ve MHP peş peşe kritik adımlar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla iki parti de bu hafta sahaya iniyor. AK Parti'nin programının detayları belli oldu. Buluşmalar 81 ilde gerçekleştirecek. Programın kurgulandığı iki ana tema dikkat çekti.

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! AK Parti ve MHP kolları sıvadı: Bu hafta başlıyor

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararlarıyla şekillenen 'terörsüz Türkiye' süreci konuşulmaya devam ediyor. AK Parti ile MHP süreci temel aldığı programlarıyla sahaya inecek. AK Parti'nin programlarının bu hafta sonu başlaması bekleniyor.

AK PARTİ 81 İLDE SAHAYA İNİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti yaz ayı boyunca yurt genelinde “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” adı altında programlar gerçekleştirecek. Bu hafta sonu başlaması planlanan buluşmalarla iki ay boyunca yoğun bir saha çalışması yürütülecek. AK Parti MKYK üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri, 81 il ve 973 ilçede sivil toplum kuruluşları ve esnafla bir araya gelecek.

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! AK Parti ve MHP kolları sıvadı: Bu hafta başlıyor 1

Türkiye Yüzyılı buluşmaları, iki ana tema üzerinden kurgulandı. Programın ilk ayağında, “Terörsüz Türkiye” başlığı altında, terörle mücadelede kaydedilen gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak. Bu kapsamda sürecin nasıl başladığı, nasıl geliştiği, hangi aşamalardan geçildiği tek tek vatandaşa anlatılacak.

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! AK Parti ve MHP kolları sıvadı: Bu hafta başlıyor 2

İkinci ayakta ise Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hayata geçirilen projeler, ulaşılan hedefler ve planlanan atılımlar aktarılacak. Özellikle ekonomi, ulaştırma, savunma sanayi ve dijitalleşme alanlarındaki başarıların sahada anlatılacak.

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! AK Parti ve MHP kolları sıvadı: Bu hafta başlıyor 3

FİNALİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Programın finali İstanbul’da gerçekleştirilecek. Eylül ayında sona erecek saha çalışmasının kapanışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kapanış konuşmasıyla hem program değerlendirmesi hem de yeni döneme dair mesajlar verilecek.

MHP'DE GÖZLER "MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMALARI"NDA

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşmaları"nın düzenleneceğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Buluşmaların ilki, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılacak MHP Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarımızın görevlileri bir gün öncesinden, merkez ittihaz edilen Erzurum başta olmak üzere, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerine dağılarak bire bir temaslara başlayacaklardır." bilgisini paylaşmıştı.

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! AK Parti ve MHP kolları sıvadı: Bu hafta başlıyor 4

Yalçın, görüşmelerde Terörsüz Türkiye gündemine ve Türkiye'nin güncel meselelerine dair kapsamlı durum değerlendirmesinde ve fikir alışverişinde bulunulacağını anlatarak, ikinci buluşmanın ise 16 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! AK Parti ve MHP kolları sıvadı: Bu hafta başlıyor 5

Buluşmaların Terörsüz Türkiye hedefi için önemine işaret eden ve amaçlarını sıralayan Yalçın, "Milliyetçi ülkücü hareket, bir inanç ve dava hareketidir. MHP, mensupları ve teşkilatları, mutlak başarıya odaklanmıştır. Daha yapılacak çok iş, atılacak çok adım vardır. Kervan, emin adımlarla yürüyecek ve mutlaka Kızılelma'ya vasıl olacaktır." demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan MHP miting ak parti Terörsüz Türkiye
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