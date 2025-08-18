HABER

Fındığının çalındığını sandı, kamerada domuz çıktı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde harmandaki fındığının çalındığını sanarak jandarmaya ihbarda bulunmayı düşünen vatandaş, güvenlik kamerasını izleyince fındıkların domuz tarafından yendiğini anladı.

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi’nde yaşayan Murat Çelebi, yaklaşık 10 gün önce başladığı fındık hasadında, harmana serdiği fındıklarının eksildiğini fark etti. Evinin yol kenarında bulunması nedeniyle hırsızlıktan şüphelenen Çelebi, durumu jandarmaya bildirmeyi düşündü. Ancak evinin güvenlik kamerasını incelediğinde fındıkların gece saatlerinde domuz tarafından yendiğini gördü.

Yaklaşık 2 çuval fındığının eksik olduğunu belirten Çelebi, "Sabahları baktığımda birkaç gün fındığın sürekli olarak eksildiğini gördüm. Yol kenarına yakın olduğundan dolayı fındığımın çalındığını düşündüm. Kamera görüntülerini detaylı izleyince harmana geceleri domuz girdiğini anladım" dedi.

Olayı fark ettikten sonra kendi imkânlarıyla önlemler aldığını ifade eden Çelebi, "Bir yandan üzülüyorum, sıcakta emek verdik. Jandarma ekiplerine ihbarda bulunmayı da düşündüm ama domuz tarafından yenildiğine kesin kanaat getirdik. Bu yılı böyle atlatacağız, seneye daha fazla önlem alacağız" diye konuştu.

