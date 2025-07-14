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Fındık üreticilerine yüzde elli bedelle hasat filesi desteği

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında, Alaplı İlçesinde yüzde 50 hibeli fındık toplama filesi dağıtımı gerçekleştirildi.Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gerçekleşen törene Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağa’nın, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Zonguldak Milletvekilleri, ilçe protokolü ve çok sayıda üretici katıldı.Törende konuşan İl Müdürü Nihat Ağan, Türkiye’nin dünya fındık üretiminde önemli bir paya sahip

Fındık üreticilerine yüzde elli bedelle hasat filesi desteği
Çiğdem Sevinç

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında, Alaplı İlçesinde yüzde 50 hibeli fındık toplama filesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gerçekleşen törene Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağa’nın, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Zonguldak Milletvekilleri, ilçe protokolü ve çok sayıda üretici katıldı.

Törende konuşan İl Müdürü Nihat Ağan, Türkiye’nin dünya fındık üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayarak, Zonguldak’ın alan ve üretim açısından ülke sıralamasında üst sıralarda yer aldığını ifade etti. İl Müdürü Nihat Ağan, yüzde 50 hibe destekli kırsal kalkınma destekleri kapsamında Zonguldak’ın, 249.568 dekar alanda üretim yaparak Türkiye genelinde alan bakımından 7’nci, 39.531 tonluk üretimle ise 6’ncı sırada yer aldığını belirtti. İl Müdürü Nihat Ağa’nın yaptığı konuşmasında, "Fındık toplama filelerinin yüzde 75’inin Alaplı ilçesindeki üreticilere ulaştırıldı ve toplamda 182 üreticiye birer dönümlük file teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Bu filelerin işçilik maliyetlerini %25 ila %40 oranında düşürdüğü gibi daha temiz ve verimli bir hasat sağlayacaktır" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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