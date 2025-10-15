HABER

Fındıkta rekolte ve randıman artıracak çalışma

Fındık üretiminde verimliliği artırmak ve kalite standartlarını yükseltmek amacıyla Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çakıldak Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu Projesi" devam ediyor.

Enstitü yetkililerinden alınan bilgiye göre, proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Çakıldak fındık çeşidinde verim ve meyve kalitesi açısından belirgin artışlar gözlemlendi.

Uzman ekipler tarafından yürütülen seleksiyon çalışmaları sonucunda, 18 farklı ocaktan elde edilen fidanlar ile deneme parselleri oluşturuldu. Bu parsellerde budama ve terbiye işlemleri uygulanarak tek dal sistemi hayata geçirildi. Yapılan gözlemler, bazı klonların hem daha yüksek verim hem de daha iri ve kaliteli meyveler verdiğini ortaya koydu belirtildi.

Proje kapsamında geliştirilen yeni klonlar sayesinde, hem üretici hem sanayicinin beklentilerine uygun nitelikte fındık çeşitlerinin üretimi hedefleniyor. Ayrıca, tek dal sistemi ile fındık üretiminde bakım kolaylığı sağlanırken, hasat verimliliği ve mekanizasyon imkanları da artıyor.
Fındık Araştırma Enstitüsü yetkilileri, proje sonunda elde edilecek sonuçların bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirterek "Çakıldak fındık çeşidinde yürütülen klon seleksiyonu projemizle, yüksek verimli ve kaliteli bireylerin tespiti sağlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda üreticilerimizin daha az emekle daha fazla ürün alması, aynı zamanda modern yetiştiricilik yöntemlerinin sahaya aktarılması hedeflenmektedir. Yalnızca verim artışıyla değil, sürdürülebilir tarım ve iklim koşullarına dayanıklı üretim modelleri açısından da büyük katkı sağlayacak. Çalışmalar önümüzdeki dönemde genişletilmesi ve elde edilen üstün klonların üreticilere ulaştırılması planlanıyor" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

