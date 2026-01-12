HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Finike’de dere kenarına kamyonla atık dökme olayına adli işlem

Antalya’nın Finike ilçesinde dere kenarına kamyonla plastik atık dökülmesi olayıyla ilgili adli işlem başlatıldı.Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Finike ilçesi Yazır Mahallesi’nde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında çevreye zarar veren atık dökümü olayı tespit edildi.Bugün gerçekleştirilen devriye faaliyetleri sırasında, sürücülüğünü M.A.T.’nin yaptığı kamyonla dere kenarına plastik atık döküldüğü jandarma ekiplerince belirlendi.

Finike’de dere kenarına kamyonla atık dökme olayına adli işlem

Antalya’nın Finike ilçesinde dere kenarına kamyonla plastik atık dökülmesi olayıyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Finike ilçesi Yazır Mahallesi’nde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında çevreye zarar veren atık dökümü olayı tespit edildi.

Bugün gerçekleştirilen devriye faaliyetleri sırasında, sürücülüğünü M.A.T.’nin yaptığı kamyonla dere kenarına plastik atık döküldüğü jandarma ekiplerince belirlendi.
Olayla ilgili olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 181. maddesi kapsamında "çevreyi kasten kirletme" suçundan, Finike Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandıTartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
AK Parti'den gümrük vergisi düzenlemesi mesajıAK Parti'den gümrük vergisi düzenlemesi mesajı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.