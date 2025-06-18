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Finlandiya'nın başkenti neresi? Finlandiya'nın başkenti hakkında bilgiler

Resmi adı Finlandiya Cumhuriyeti olan Finlandiya, doğusunda Rusya, batısında İsveç, kuzeyinde Norveç ile komşulukları bulunan bir ülkedir. Batısında Botinya, güneyinde ise Finlandiya körfezleri ile kıyısı da vardır. Ülkenin ana dili Fince dilidir ve bu dil dünyadaki az sayıda Baltık Fin dillerinden biridir.

Finlandiya'nın başkenti neresi? Finlandiya'nın başkenti hakkında bilgiler
Ferhan Petek

Finlandiya topraklarında yaşam çok eski tarihlere dayanmaktadır. Bu bölgede insan yaşamının milattan önce 9000 yılında son buzul döneminin bitmesinden hemen sonra başladığı bilinmektedir. Taş Devri’nde bölgede çeşitli seramik kültürleri ortaya çıkmıştır. Demir ve Tunç çağlarında ise diğer Baltık kültürleri ve Fennoskandinavya kültürleri ile ilişkilerin güçlendiği tespit edilmiştir. Kuzey Haçlı Seferleri’nin bir sonucu olarak 13. yüzyıl sonlarına doğru bölge İsveç egemenliği altına girmiştir. Ardından Finlandiya savaşı yaşanmış ve ülke Rusya’ya bağlı özerk bir yönetim haline gelmiştir.

Fin ulusal sanatı Rusya’ya bağlı özerk bir yönetim olarak yaşam sürdürdüğü dönemde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bağımsızlık fikri bu dönemde yayılmıştır. 1906 yılında Finlandiya bu sayede genel oy hakkı veren ilk Avrupa ülkesi olmayı başarmıştır. Dünya genelinde ise bu durum tüm yetişkinlere seçilme hakkı veren ilk ülke olma özelliği olarak yansımıştır. 1917 yılından itibaren bu dönemde yaşanan Rus Devrimi’nin hemen sonrasında Finlandiya’da bağımsızlık resmen ilan edilmiştir. 1918 yılında ülke yeniden kurulmuştur ve iç savaş yaşanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı devam ederken Sovyetler Birliği’ne karşı ve Nazi Almanyası’na karşı savaşan Finlandiya yaşanan bu savaşların sonucu olarak topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Buna rağmen bağımsızlığını korumayı başarmıştır. 1900'lu yılların ortalarında bir tarım ülkesi olan Finlandiya ikinci dünya savaşının bitmesinin hemen sonrasında sanayileşerek gelişmiştir. Diğer yandan İsveç modelini örnek alarak bir refah devleti kurmayı hedefleyerek ilerlemiştir.

Finlandiya ekonomik rekabet, eğitim, yaşam kalitesi, insani gelişmeler, sivil özgürlükler gibi çeşitli konularda uluslararası alanda yapılan değerlendirmelerde lider olarak kabul edilmektedir. 2015 yılında ülke Basın Özgürlüğü ve Beşeri Sermaye raporlarında ilk sırada yer almayı başarmıştır. 2011 ve 2016 yılları boyunca ülke arka arkaya en sağlam ve en eşit ülke unvanları kazanmıştır.

Bin göller ülkesi adı ile de bilinen Finlandiya’daki göl sayısı 55 bin civarında olarak tespit edilmiştir. Yüzlerce yıl boyunca komşuları olan Rusya ve İsveç etkisinde yaşam sürülmesine rağmen Finlandiya halkı kültürlerinin ve dillerinin İslav halklarından farklı olmasının da etkisi ile ulusal kimliklerini koruma konusunda başarılı olmuşlardır.

Ülkedeki toprakların en büyük özelliği arazi yapısıdır. Çoğunlukla ovalardan oluşan ülkede dağlık ve tepelikler çok azdır. İnari Gölü, Saimaa Gölü ülkedeki en büyük göllerdir. İklim ülkedeki coğrafi yerleşim ile ilgili olarak oldukça soğuktur. Rusya sınırlarına yaklaştıkça ülkedeki hakim iklim o kadar sertleşir.

2000 yılında önemli kabul edilen bir anayasal reform yaşanan ülkede kabul edilen anayasaya göre Cumhurbaşkanı yetkilerine kısıtlama getirilmiştir. Parlamenter gruplar hükumet üzerinde daha etkili olmaya başlamıştır. Para birimi olarak Euro kullanılan ülkede kabul edilen resmi diller ve tanınan bölgesel diller Fince, İsveççe ve Laponca dilleridir. Nüfus ise yaklaşık olarak 5,5 milyon civarındadır.

Finlandiya'nın başkenti neresidir?

Finlandiya’nın en büyük şehri olan Helsinki, aynı zamanda ülkenin başkenti konumundadır. Ülkenin güneyinde olan Helsinki, Finlandiya Körfezi’nin kıyısında bulunmaktadır. 2016 yılında açıklanan sonuçlara göre şehrin nüfusu yaklaşık olarak 1,5 milyon civarındadır. Büyük Helsinki bölgesi adı verilen bölge komşu şehirler olan Vantaa, Espoo, Kauniainen gibi banliyö şehirlerinden oluşan bir merkeze sahiptir. Dünya genelindeki en kuzeyde yer alan metropol şehri olarak kabul edilen Helsinki, kent merkezi olan Stockholm ve Oslo’dan sonra gelen üçüncü büyük şehridir.

Helsinki şehri 1550 yılında Hansa Birliği şehri olan Reval’e ticari açıdan rakip olması hedefi ile kurulmuş bir şehirdir. Bazı planların uygulamaya geçirilememesi nedeni ile savaşlar, hastalıklar ve yoksullukla anılan küçük bir kasaba halinde kalmıştır. 18. yüzyılda ise durumu iyileştirilmiş ve gelişerek bugünkü haline gelmiştir.

Baltık’ın kızı ya da Baltık Denizi’nin incisi isimleri ile de anılan Helsinki şehri Finlandiya Körfezi üzerinde yer alan yarımadanın uç kısmında 315 adanın üzerinde yer almaktadır.

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