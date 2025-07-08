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Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Kula'da yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Kula'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2023 yılından bu yana firari olan eski polis A.K'nin (34) yakalanması için çalışma başlatıldı.

KALDIĞI EVDE YAKALANDI

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir farklı şehirlerde saklandığı, dikkat çekmemek için gözlük, sahte bıyık ve şapka kullandığı tespit edilen hükümlünün ilçede olduğu yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Kaldığı evde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

(AA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
fetö Manisa hükümlü firari
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