Firari Murat Gülibrahimoğlu tartışması: Özgür Özel "ortağısın" dedi Kabaktepe "haysiyetsizlik" çıkışıyla yanıt verdi

Özgür Özel'in Osman Nuri Kabaktepe iddiası sonrası gözler bir dönem önce AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye çevrilmişti. Kabaktepe sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

ORTAKLIK İDDİASI GÜNDEM OLDU! KABAKTEPE NE DEDİ?

Söz konusu ortaklığı kabul eden fakat 2019 yılında ortaklığın sona erdiğini belirten Osman Nuri Kabaktepe, siyasi göreviyle bu durumun ilişkilendirilmesini haysiyetsizlik olarak değerlendirdi.

İşte o açıklama:

"CHP, düşmüş olduğu yolsuzluk, yoksunluk ve ilkesizlik çukurundan, başkalarına iftira atarak çıkabileceğini sanıyor. Oysa yapmaları gereken şey; gerçekliği, gerçek gerekçelerle ve gerçek bir şekilde savunmak olmalıdır.

CHP Genel Başkanı Sayın Özel, son iftirasında bizim adımızı kullanmış; yanlış, yalan ve gerçek dışı ifadelerle sahte algılar üretme gayretine girmiştir.

Bahse konu şirket ile olan ortaklığım, Ağustos 2019 yılında ticari gerekçelerle sonlandırılmıştır. Bendeniz, Şubat 2021 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine geldim. 2019 yılında tamamen ticari saiklerle sonlandırdığım bir ortaklığı, 2021 yılında üstlendiğim siyasi bir görevle ilişkilendirmek haysiyetsizliktir.

Sayın Özel ya kendisi iftiracıdır ya da ekibi tarafından fena hâlde kandırılmaktadır."

CHP Genel Başkanı Sayın Özel, son iftirasında bizim adımızı… pic.twitter.com/H96AjmUFNX — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 20, 2026

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Gülibrahimoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor:

Resmî iddialar arasında şunlar var:

▪ “Suç örgütüne üye olmak”

▪ “Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek”

▪ “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”

Bu iddialar doğrultusunda tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ek olarak bazı haberlerde şu tür iddialar da kamuoyuna yansımış durumda:

• Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı

• İhalelere fesat karıştırma

• Kripto paralar gibi yollarla para transferi

• Bağlantılı şirketlerle kamuya zarar verecek işlemler yürütmek

Gülibrahimoğlu şu anda firari durumda! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari olduğu için mal varlığına el konuldu, bazı şirketlerine kayyum atandı.