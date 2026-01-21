Firari Murat Gülibrahimoğlu tartışması: Özgür Özel "ortağısın" dedi Kabaktepe "haysiyetsizlik" çıkışıyla yanıt verdi

Özgür Özel'in Osman Nuri Kabaktepe iddiası sonrası gözler bir dönem önce AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye çevrilmişti. Kabaktepe sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Söz konusu ortaklığı kabul eden fakat 2019 yılında ortaklığın sona erdiğini belirten Osman Nuri Kabaktepe, siyasi göreviyle bu durumun ilişkilendirilmesini haysiyetsizlik olarak değerlendirdi.
İşte o açıklama:
"CHP, düşmüş olduğu yolsuzluk, yoksunluk ve ilkesizlik çukurundan, başkalarına iftira atarak çıkabileceğini sanıyor. Oysa yapmaları gereken şey; gerçekliği, gerçek gerekçelerle ve gerçek bir şekilde savunmak olmalıdır.
CHP Genel Başkanı Sayın Özel, son iftirasında bizim adımızı kullanmış; yanlış, yalan ve gerçek dışı ifadelerle sahte algılar üretme gayretine girmiştir.
Sayın Özel ya kendisi iftiracıdır ya da ekibi tarafından fena hâlde kandırılmaktadır."
Gülibrahimoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor:
Resmî iddialar arasında şunlar var:
▪ “Suç örgütüne üye olmak”
▪ “Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek”
▪ “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”
Bu iddialar doğrultusunda tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ek olarak bazı haberlerde şu tür iddialar da kamuoyuna yansımış durumda:
• Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı
• İhalelere fesat karıştırma
• Kripto paralar gibi yollarla para transferi
• Bağlantılı şirketlerle kamuya zarar verecek işlemler yürütmek
Gülibrahimoğlu şu anda firari durumda! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari olduğu için mal varlığına el konuldu, bazı şirketlerine kayyum atandı.
