Firariyi yurt dışına kaçıran emniyet müdürünün lüks yaşamı! Merve Özbey ile fotoğrafları da ortaya çıktı

İstanbul'da 28 Aralık’ta Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın da dahil olduğu 20 kişinin firar ettiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yıldırım’ın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı belirlendi.

MERVE ÖZBEY'İN EŞİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE DAHİL OLMUŞ

Ekol TV'de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasında 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.D.K., Ener Aktaş ve şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’ın rol aldığı ortaya çıktı. 15 Ocak’ta gerçekleşen kaçış sürecinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’de görevli M.D.K.'nin resmi polis aracını kullanarak firariyi sınır kapısına götürdüğü tespit edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN ARACIYLA GÖTÜRÜLMÜŞ

Yapılan incelemelerde, Turan Yıldırım’ın 14 Ocak’ta Ataşehir’de lüks bir sitedeki daireye götürüldüğü belirlendi. Ertesi gün, Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne ait 22 ACK 841 plakalı araçla M.D.K.'nin siteye geldiği ve burada Kenan Koçak ile buluştuğu güvenlik kameralarına yansıdı. Turan Yıldırım ve Kenan Koçak’ın M.D.K.'nin aracına binerek Avrupa Yakası'na geçtiği, Tekirdağ ve Keşan üzerinden İpsala Kara Hudut Kapısı’na yöneldiği tespit edildi.

ADRESLERİNDE BULUNANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kaçış sürecinde öncü ve artçı olarak iki araç kullanıldığı belirlenirken, takip edilen 19 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası sayesinde şüphelilerin güzergahı netleştirildi. Kenan Koçak’ın aynı gün Türkiye’ye döndüğü, Ener Aktaş’ın ise iki gün sonra yabancı plakalı bir araçla giriş yaptığı anlaşıldı. Polis, şüphelilere yönelik operasyon düzenleyerek M.D.K., Aktaş ve Koçak’ı gözaltına aldı. Aramalarda, Aktaş’ın evinde 5 bin Euro, 10 bin dolar ve 56 fişek, M.D.K.'nin evinde ise 2 bin Euro bulundu.

FOTOĞRAFLAR LÜKS YAŞAMI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Birçok ünlüyle fotoğrafı olan Emniyet Müdürü M.D.K.'nin lüks yaşamı dikkat çekerken, Kenan Koçak'ın eşi Merve Özbey ile de M.D.K.'nın fotoğrafları ortaya çıktı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır