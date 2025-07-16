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Fırat Nehri'nde kahreden olay: Beyzanur öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor!

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Kahreden olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren kız kardeşlerden acı haber geldi. Kardeşlerden 13 yaşındaki Beyzanur Arslan boğuldu, 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan ise hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Fırat Nehri kıyısında öğle saatlerinde, ailesiyle piknik yapan kardeşler Sevgi ve Beyzanur Arslan, serinlemek için suya girdi. Yüzme bilmedikleri öğrenilen kardeşler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve ardından kayboldu.

Fırat Nehri nde kahreden olay: Beyzanur öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor! 1

Fırat Nehri nde kahreden olay: Beyzanur öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor! 2

Fırat Nehri nde kahreden olay: Beyzanur öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor! 3

Fırat Nehri nde kahreden olay: Beyzanur öldü, ablası yaşam mücadelesi veriyor! 4

Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı kardeşler, ilk müdahale sonrası ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Beyzanur Arslan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sevgi Arslan'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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