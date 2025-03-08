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Fırıncıların Ramazan’da emeği büyük: Oruçlu halde iftar sofralarına sıcak pide taşıyor…

08.03.2025 18:05
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Tokat'ta Ramazan ayı, fırıncılar için hem manevi hem de fiziksel olarak zorlu bir süreç başlatıyor. Oruçlu halde, yüksek sıcaklıkta uzun saatler boyunca çalışan fırıncılar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan taze ve sıcak pideleri hazırlamak için büyük bir emek harcıyor.

Fırıncıların Ramazan’da emeği büyük: Oruçlu halde iftar sofralarına sıcak pide taşıyor…

Her gün sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir tempo ile hamur yoğuran, pide şekillendiren ve fırına süren ustalar, iftar saati yaklaştıkça fırın önlerinde oluşan uzun kuyruklar arasında hızla çalışıyor. Fiziksel yorgunluk ve susuzlukla mücadele ederken, Ramazan'ın manevi havasını hissederek, Tokatlı fırıncılar yüzlerce pideleri, sofralarda oruçlarını açanların mutluluğuna sunuyor.

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Günün erken saatlerinde işe başlayan fırıncılar, hamur yoğurmaktan pideyi fırına sürmeye kadar her aşamada büyük bir emek harcıyor. Özellikle iftar saatine yaklaşırken fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, iş temposunu daha da artırıyor.

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Sıcak fırının başında ter döken ustalar, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini hissederek zorlu mesailerine devam ediyor. Fırıncılar hem fiziksel yorgunluk hem de susuzlukla mücadele ederken, iftar sofralarına en güzel pideleri ulaştırmanın gururunu yaşıyor.

"14 YAŞINDAN İTİBAREN BU İŞİ YAPIYORUM"

Mesailerinin uzun ve yorucu olmasına rağmen Ramazan ayına özel pide yapmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Ahmet Yeşersin, "14 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. Elbette ramazan ayında, şu anda oruçlu olduğumuz halde fırının başında çalışmak zorlayıcı olabiliyor ama bu bir halka hizmet olduğu için, Allah sabır veriyor ve bir şekilde üstesinden geliyoruz" dedi.

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Sıcak fırının başında geçirilen uzun saatlerin ardından ezan sesiyle birlikte oruçlarını açan fırıncılar, yorgunluklarını bir nebze olsun unutuyor.

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(İHA)

[ramazan banner](https://www.mynet.com/ramazan?utm_source=haber_detay&utm_medium=haber_sonuBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Tokat iftar pide ramazan ayı
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