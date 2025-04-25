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Fırsatçılara bakanlıktan ceza yağdı! Sarsıcı İstanbul depremi sonrası ilan fiyatlarındaki değişiklikler dikkat çekti...

Deprem sonrası fırsatçılığa ağır ceza! İstanbul’daki 6.2’lik depremin ardından ilan fiyatlarını artıran kişilere toplam 14 milyon 500 bin TL para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı süreci yakından takip ediyor.

Fırsatçılara bakanlıktan ceza yağdı! Sarsıcı İstanbul depremi sonrası ilan fiyatlarındaki değişiklikler dikkat çekti...
Çiğdem Sevinç

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yaptığı belirlenen kişilere, toplam 14 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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"14 MİLYON 500 BİN TL İDARİ PARA CEZASI"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler, Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250 bin TL olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" denildi.

(DHA)

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deprem Ticaret Bakanlığı İstanbul Kira emlak
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