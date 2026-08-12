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Fırtına geliyor! Hem bakanlık hem valilik uyardı

İçişleri Bakanlığı'ndan ve İstanbul Valiliği'nden yarın için fırtına uyarısı geldi. Marmara'nın kuzeyi ve doğusunu etkileyecek şiddetli rüzgarlar için 7 ile daha uyarı yapıldı.

Fırtına geliyor! Hem bakanlık hem valilik uyardı
Ufuk Dağ

Türkiye ağustos sıcaklarını yaşarken yarın İstanbul ve bazı iller için fırtına uyarısı geldi. Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Fırtına geliyor! Hem bakanlık hem valilik uyardı 1

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 13 Ağustos 2026 Perşembe günü;

  • Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
  • Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleri ile Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde (il merkezleri dahil) beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor
  • Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

Fırtına geliyor! Hem bakanlık hem valilik uyardı 2

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu aktarılan açıklamada, yarın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı İstanbul Fırtına
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