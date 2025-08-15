HABER

Fırtına geliyor! İstanbul için AKOM uyardı.. Etkisini artıracak, serin günler kapıda

İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi: Megakent şiddetli rüzgarın etkisi altında. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle esmesi öngörülüyor. Açıklamada ayrıca kentte gelecek hafta sıcaklıkların düşeceği ve serin günler yaşanacağı da belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba gününden beri etkili olan ve bugün etkisini artırması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AKOM UYARDI: BUGÜN ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.

AYDINLATMA DİREĞİ YAN YATTI

Öte yandan D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde fırtına nedeniyle aydınlatma direğinin yan yatması sonucu, Ankara istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamadı.

D-100 kara yolu Büyükçekmece bölgesi Ankara istikametinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun Ankara istikametini trafiğe kapattı. Direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

