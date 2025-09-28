Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak: Harita detayı... Uyarılar peş peşe yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DERECELERDE SERT DÜŞÜŞ

Akşam saatlerinden itibaren yağış; Marmara'nın doğusu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde kendini gösterecek.

Milliyet'in haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sonbaharın etkisini göstermeye başladığını ve yağışlarla iç kesimlerdeki sıcakların 18 ila 20 derecelere kadar düştüğünü söyledi.

Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını kaydetti.

HAVA SOĞUYOR, YAĞIŞ GELİYOR

Çelik, en yüksek sıcaklıkların kuzey kesimlerde 20 ila 22 derece olduğunu aktardı. Çelik, iç kesimlerde ise özellikle gece saatlerindeki sıcaklıkların yer yer 5 derecenin altına düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği belirtildi.

3 BÜYÜK İL

Son verilere göre; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile güneydoğuda rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini ancak yeni haftada yağış beklentileri olduğunu vurgulayan Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 24 ila 25, İstanbul'da 22 ila 23 ve İzmir'de ise 28 ila 30 derecelerde seyredeceğini belirtti.