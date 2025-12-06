‘Kendine Muhabir’ kanalının sahibi tutuklandı, ‘İlave TV’ Arif Kocabıyık gözaltında

Sokak röportajları yaparak YouTube’da içerik üreten "Kendine Muhabir" adıyla bilinen Hasan Köksoy ve röportaj yaptığı kişi hakkında karar çıktı. Hasan Köksoy ve sokak röportajında konuşan kişi "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "halkı kin ve nefrete teşvik" suçlamalarıyla tutuklandı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran avukat Cemil Çiçek, "Kendine Muhabir olarak tanıdığımız gazeteci Hasan Köksoy maalesef tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama gerekçesi Cumhurbaşkanı’na hakaret ve halkı kin nefrete teşvik. Yaptığı tek şey konuşan vatandaşa mikrofon uzatmak" ifadelerini kullandı.

ARİF KOCABIYIK DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan sokak röportajlarıyla bilinen bir diğer kişi Arif Kocabıyık hakkında da soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada "İlave TV" adıyla bilinen Kocabıyık’ın da Çanakkale'de gözaltına alındığı öğrenildi.