Fırtınayla gelen felaket! Tabelanın altında kalan kadın yaşam mücadelesi veriyor

Beyoğlu'nda öğle molasında arkadaşları yemeğe giden Şehir Plancısı Kardelen K.Ç. (27) iş yerine döndüğü sırada felaketi yaşadı. Kardelen K.Ç. kaldırımda yürüdüğü sırada fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Kardelen K.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, 8 Ocak Perşembe günü saat 13.15 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehir Plancısı Kardelen K.Ç., öğle molasında arkadaşlarıyla yakınlarda bulunan bir kafeteryaya gitti.

FIRTINAYLA DEVRİLEN TABELANIN ALTINDA KALDI

Kadın burada arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra dışarı çıktı. İş yerine doğru arkadaşlarıyla kaldırımda yürümeye başlayan kadın, fırtınanın etkisiyle devrilen tabelanın altında kaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan kadın için arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralanan Kardelen K.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ, VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Kadın ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

