Sağlıklı bir yaşam için sadece doğru beslenme alışkanlıkları edinmek ya da spor yapmak yeterli görülmemektedir. Doktorlar düzenli rutin sağlık kontrollerinin de önemli olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca erken tanı da çok önemli olduğu için en ufak bir sağlık sorunu ya da bir hastalık belirtisi olduğu zaman vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna ya da doktora gidilmesi gerekmektedir.

Fizik tedavi nedir, hangi hastalıklarda uygulanır?

İnsanların hayatları boyunca, güç, hareket, genel sağlık durumlarının korunması, yenilenebilmesi ve en yüksek seviyelerde kalabilmesi için fizyoterapi ya da fizik tedavi ifadeleri kullanılmaktadır. Birçok hastalığını iyileşme süreçlerinde tek ya da ek yöntem olarak fizik tedavi uygulanması gerekebilmektedir.

Her ne kadar oldukça yaygın bir tedavi yöntemi olarak bilinse de fizik tedavinin uygulanmaması gereken bazı durumlar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Cihaz ile yapılanlar hamile kişilere uygulanmaz.

Kalp pili olan kişiler için önerilmez.

Damar tıkanıklığı olan kişilere uygulanmaz.

Açık yaraları olan kişilere uygulanmaz.

İltihaplı ya da kanserli bölgelere uygulanmaz.

Romatizmal hastalıkların etkin dönemlerinde uygulama yapılmaz.

Kullanıldığı durumlardan bazıları şunlardır:

Lenf ödem

Serebral palsi

Boyun fıtığı

Bel fıtığı

Felç

Kas, sinir ve tendon yaralanmaları

Yumuşak doku hastalıkları

Kırık tedavileri sonrası

Diz ve kalça protezleri

Fizik tedavi yöntemleri nelerdir?

Fizik tedavi yöntemleri de çeşitlilik göstermektedir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

Manuel terapi

Yüzeysel olarak yapılan soğuk ve sıcak uygulamalar

Derin ısıtıcılar

Elektroterapi

Hidroterapi ya da su ile tedavi

Lazer terapi

Traksiyon

Terapötik egzersiz

Bantlama

Fizik tedavi faydaları nelerdir?

Fizik tedavinin amacı kişilerin yaşamsal işlevlerinin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. İşe yaradığı bazı durumlar ve faydaları şu şekildedir: