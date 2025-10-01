HABER

Fizik tedavi nedir, hangi hastalıklarda uygulanır?

Fizyoterapi adı ile de bilinen fizik tedavi, çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde kullanılmaktadır. Birçok farklı neden fizik tedaviye gereksinim duyulacak hastalıklara yol açabilmektedir. Hastalığın durumu ve evresi de fizik tedavi sürecinin ne kadar olacağını ve tedavi sürecini belirlemek için önemlidir.

Fizik tedavi nedir, hangi hastalıklarda uygulanır?
Ferhan Petek

Sağlıklı bir yaşam için sadece doğru beslenme alışkanlıkları edinmek ya da spor yapmak yeterli görülmemektedir. Doktorlar düzenli rutin sağlık kontrollerinin de önemli olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca erken tanı da çok önemli olduğu için en ufak bir sağlık sorunu ya da bir hastalık belirtisi olduğu zaman vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna ya da doktora gidilmesi gerekmektedir.

Fizik tedavi nedir, hangi hastalıklarda uygulanır?

İnsanların hayatları boyunca, güç, hareket, genel sağlık durumlarının korunması, yenilenebilmesi ve en yüksek seviyelerde kalabilmesi için fizyoterapi ya da fizik tedavi ifadeleri kullanılmaktadır. Birçok hastalığını iyileşme süreçlerinde tek ya da ek yöntem olarak fizik tedavi uygulanması gerekebilmektedir.

Her ne kadar oldukça yaygın bir tedavi yöntemi olarak bilinse de fizik tedavinin uygulanmaması gereken bazı durumlar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Cihaz ile yapılanlar hamile kişilere uygulanmaz.
  • Kalp pili olan kişiler için önerilmez.
  • Damar tıkanıklığı olan kişilere uygulanmaz.
  • Açık yaraları olan kişilere uygulanmaz.
  • İltihaplı ya da kanserli bölgelere uygulanmaz.
  • Romatizmal hastalıkların etkin dönemlerinde uygulama yapılmaz.

Kullanıldığı durumlardan bazıları şunlardır:

  • Lenf ödem
  • Serebral palsi
  • Boyun fıtığı
  • Bel fıtığı
  • Felç
  • Kas, sinir ve tendon yaralanmaları
  • Yumuşak doku hastalıkları
  • Kırık tedavileri sonrası
  • Diz ve kalça protezleri

Fizik tedavi yöntemleri nelerdir?

Fizik tedavi yöntemleri de çeşitlilik göstermektedir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Manuel terapi
  • Yüzeysel olarak yapılan soğuk ve sıcak uygulamalar
  • Derin ısıtıcılar
  • Elektroterapi
  • Hidroterapi ya da su ile tedavi
  • Lazer terapi
  • Traksiyon
  • Terapötik egzersiz
  • Bantlama

Fizik tedavi faydaları nelerdir?

Fizik tedavinin amacı kişilerin yaşamsal işlevlerinin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. İşe yaradığı bazı durumlar ve faydaları şu şekildedir:

  • Fiziksel ağrıların azaltılması
  • Gergin kasların gevşetilmesi
  • Lenf ve kan dolaşımının olumlu yönde etkilenebilmesi
  • Yangının giderilmesi
  • Duruş bozukluklarının düzelmesi
  • Spor yaralanmaları
  • Çeşitli travmalar
  • Ameliyat gereksinimini erteleme ya da tamamen ortadan kaldırma
  • Yaralanmalardan sonraki tedavi süresini azaltma
  • Farklı bölgelerdeki çeşitli ağrıları azaltma
  • İlerleyen yaşa bağlı olarak meydana gelebilen kas erimeleri
  • Kan dolaşımı ve hareketlerde bozukluk nedeni ile meydana gelen uyuşmalar, karıncalanmalar
  • Güçsüzlük durumunun ortadan kaldırılması
  • İlaç ihtiyacının azalması
  • Hayat kalitesinin artması
  • Hareketin arttırılması
