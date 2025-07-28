Florida Belediye Başkanı Enciso'dan Senatör Da Silva'ya sert eleştiri: 'Yabancı bir grubu temsil ediyor'

Estancia María Dolores'in tartışmalı satın alımı siyasi arenada gerilimi tırmandırıyor.

Uruguay siyaseti, hükümetin Florida bölgesinde bulunan Estancia María Dolores'i satın alma kararıyla sarsılıyor. Bu tartışmalı karar, sadece muhalefetin değil, iktidardaki Ulusal Parti'nin kendi içinde de ayrılıklara neden oluyor. Son olarak, Florida Belediye Başkanı Carlos Enciso ile Senatör Sebastián Da Silva arasında yaşanan sert polemik, konunun siyasi boyutunu daha da derinleştirdi.

Olay, Senatör Da Silva'nın, Belediye Başkanı Enciso'nun Estancia María Dolores'in satın alınmasına yönelik olumlu açıklamalarına sosyal medya üzerinden eleştirel bir şekilde yanıt vermesiyle başladı. Da Silva'nın bu çıkışı, Enciso'nun sert tepkisine yol açtı. Enciso, Da Silva'nın 'yabancı bir grubu temsil ettiğini' iddia ederek, tartışmayı daha da alevlendirdi.

Enciso, yerel bir haber portalına yaptığı açıklamada, bir partiliyle polemiğe girmekten hoşlanmadığını, ancak Da Silva'nın açıklamalarının kendisini hedef aldığını ve bu nedenle yanıt vermek zorunda hissettiğini belirtti. Belediye Başkanı, Da Silva'nın eleştirilerinin ardında, Estancia María Dolores'in satın alınmasına karşı olan ve Uruguay'ın çıkarlarını gözetmeyen yabancı bir grubun bulunduğunu ima etti.

Hükümet, Estancia María Dolores'in 32,5 milyon dolara satın alınacağını doğruladı. Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Kolonileştirme Enstitüsü'nün (INC) bu araziyi satın alması için Ekonomi Bakanlığı'na yetki verdi. Hükümet yetkilileri, Sayıştay'ın satın alma işlemine ilişkin yaptığı incelemelerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini ve bu satın almanın bölgedeki süt üretiminin gelişimi için önemli bir fırsat sunduğunu savunuyor. Ancak, muhalefet ve hatta bazı Ulusal Parti üyeleri, bu satın almanın gerekliliğini ve şeffaflığını sorguluyor.

Sayıştay'ın ilk incelemesinde, satın alma işleminde bazı usulsüzlükler tespit edildiği ve bu durumun hükümetin kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiği belirtilmişti. Özellikle, INC'nin bu araziyi doğrudan satın alması, yasal prosedürlere uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Hükümet, INC'nin bağımsız bir üniversiteye yaptırdığı bir araştırmanın, satın almanın doğrudan bir satın alma olmadığını ortaya koyduğunu ve bu nedenle Sayıştay'ın itirazlarının geçerli olmadığını savunuyor. Ancak, muhalefet bu açıklamayı yeterli bulmuyor ve konunun daha detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Estancia María Dolores'in satın alınması, Uruguay siyasetinde uzun süredir devam eden bir tartışma konusu. Bu tartışma, sadece ekonomik ve yasal boyutlarıyla değil, aynı zamanda siyasi çekişmeler ve kişisel suçlamalarla da öne çıkıyor. Enciso ve Da Silva arasındaki son polemik, bu tartışmanın ne kadar derin ve karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Estancia María Dolores'in satın alınmasıyla ilgili tartışmaların yakın zamanda sona ermesi beklenmiyor. Siyasi arenadaki gerilimlerin tırmanması ve muhalefetin konuyu gündemde tutma çabaları, bu konunun uzun süre Uruguay siyasetinin önemli bir parçası olacağını gösteriyor. Özellikle, Enciso'nun Da Silva'ya yönelik ağır suçlamaları, olayın sadece bir arazi satın alımından çok daha fazlası olduğunu ve siyasi hesaplaşmaların da devreye girdiğini ortaya koyuyor.