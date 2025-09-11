FM 26 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?... Belli oldu! İşte Football Manager 26'nın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Futbol tutkunlarının merakla beklediği menajerlik oyunu serisinin yeni halkası Football Manager 26 için geri sayım başladı. Oyuncular "FM 26 (Football Manager 26) ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtını beklerken, FM 26 (Football Manager 26) çıkış tarihi, fiyatlandırması ve sistem gereksinimleri sonunda netleşti.

FOOTBALL MANAGER 26'NIN TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Merakla beklenen Football Manager 26’nın çıkış tarihi 4 Kasım 2025 olarak açıklandı.

10 Eylül tarihinden oyunun çıkışına dek, FM26 (PC/Mac) SEGA onaylı bir dijital mağazadan ön siparişle satın alındığında %10 indirimden faydalanılacak. FM26 Console (Xbox/PS5) için ön siparişler ise daha sonraki bir tarihte başlayacak.

PC ve Mac için ön sipariş veren oyuncular, FM 26'nın resmi çıkış tarihinden önce erken oynama hakkı veren Gelişmiş Erişim imkanına sahip olacak. Gelişmiş Erişim, resmî çıkış tarihinden 2 hafta kadar önce Steam ve Epic Games Store üzerinden erişilebilir olacak. Bu dönemde başlayan tek oyunculu kariyerler, 4 Kasım'da oyunun çıkış için güncellenmesiyle devam ettirilebilecek.

FM 26 FİYATLARI (STEAM VE EPIC GAMES STORE)

Football Manager 26'nın Epic Games Store ve Steam fiyatları ise şu şekilde:

Football Manager 26 Epic Games Store fiyatı: 1.799,10 TL

Football Manager 26 Steam fiyatı: 44,99 dolar

Steam sayfasında yer alan bilgilere göre Football Manager 26 sistem gereksinimleri ise şöyleydi:

Football Manager 26 minimum sistem gereksinimleri (Windows)

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (with updates 22H2), Windows 11 (with updates 23H2)

İşlemci: Masaüstü: Intel Core i3-530 ya da AMD FX-4100 Laptop: Intel Core i3-330M ya da AMD A6-5200 Requires SSE4.2 & SSSE3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon R9 380 ya da Intel HD 530 Laptop: NVIDIA GeForce GTX 960M ya da AMD Radeon R9 M375 ya da Intel HD 530 512MiB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Football Manager 26 önerilen sistem gereksinimleri (Windows)

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 11 – with updates (23H2)

İşlemci: Masaüstü: Intel Core i5-9600 ya da AMD Ryzen 5 2600 Laptop: Intel Core i5-1035G7 ya da AMD Ryzen 7 3750H

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: NVIDIA GeForce RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5600 XT Laptop: NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ya da AMD Radeon RX 6600M

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Football Manager 26 minimum sistem gereksinimleri (MacOS)

İşletim Sistemi: 11 Big Sur, 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma, 15 Sequoia - with updates

İşlemci: Apple M1 ya da Intel Core M

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Masaüstü: Apple M1 or NVIDIA GeForce GT 750M ya da Intel HD Graphics 5000 ya da AMD FirePro D300 Laptop: Apple M1 or NVIDIA GeForce GT 750M or Intel HD Graphics 5000

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Football Manager 26 önerilen sistem gereksinimleri (MacOS)