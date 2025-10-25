Foça'da Sel Felaketi: Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı, AFAD zarar tespiti çalışmalarını tamamlıyor

İzmir Foça'da yaşanan şiddetli sağanak yağışların ardından sele kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun acı haberi geldi. Arama kurtarma ekipleri, Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. AFAD, selden zarar gören vatandaşların zararlarının karşılanması için harekete geçti.

İzmir Foça'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Bucak Deresi'nin taşması sonucu oluşan sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda aralıksız devam etti. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri de dahil olmak üzere toplam 177 personel ve 44 dalgıç katıldı. Üç gün süren yoğun çalışmalar sonucunda, Kaptanoğlu'nun cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta, Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında bulundu. Kaptanoğlu'nun cenazesi, DEGAK timleri tarafından sudan çıkarılarak otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, olay yerinde yaptığı açıklamada, Kaptanoğlu'nun ailesine başsağlığı dileyerek, arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplere teşekkür etti. Pehlivan, sel felaketinin ardından Foça'da hasar tespit çalışmalarının da hızla tamamlandığını belirterek, "Pazartesi günü itibarıyla bütün zarar gören vatandaşlarımızın eşya zararları, hesaplarına yatmış olacak." dedi. AFAD, selden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlamak için de çalışmalar yürütüyor. Selin yaralarının sarılması için devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Yetkililer, bu tür doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları gerekli önlemleri almaya davet etti.

Bülent Kaptanoğlu'nun vefatı, Foça'da derin bir üzüntüye yol açtı. Kaptanoğlu'nun sevenleri, sosyal medyada taziye mesajları yayınlayarak, acılarını paylaştı. Foça Belediyesi de Kaptanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi ve sel felaketinin izlerini silmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Foça'da yaşanan sel felaketi, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bülent Kaptanoğlu'nun kaybı, bölgede derin bir üzüntüye neden olurken, devletin selden etkilenen vatandaşlara yönelik destekleri umut ışığı oldu. AFAD'ın hızlı müdahalesi ve hasar tespit çalışmaları, yaraların sarılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.