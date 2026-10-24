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Fon soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişiden 15’i tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa eden Taha Çakmak'ın da olduğu belirtildi.

Fon soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul’da sürdürülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki işlemler tamamlandı. Mahkeme, 22 kişiden 15’inin tutuklanmasına karar verirken, 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

ARALARINDA TAHA ÇAKMAK DA VAR

Tutuklanan isimler arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa eden Taha Çakmak da var.

Çakmak fon soruşturmasında geçtiğimiz hafta ifade vermiş, ertesi gün yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Çakmak sonrasında ise yeniden gözaltına alınmıştı.

Fon soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı 1

FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN 15 KİŞİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:

  • Rüstem Karakaya
  • Burak Poyraz
  • Ömer Eryılmaz
  • Osman Saraç
  • Neda Soydan
  • Mustafa Zeki Kayahan
  • Anıl Tokat
  • Ali Cesur
  • Furkan Açar
  • Mehmet Ali Gedik
  • Taha Çakmak
  • İnan Altınbaş
  • Fatih Uğur
  • Ömer Ejder
  • Hakan Eryılmaz
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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILAN 7 KİŞİ

Mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler ise şu şekilde sıralandı:

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Anahtar Kelimeler:
son dakika fon soruşturması
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