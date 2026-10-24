Fon soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul’da sürdürülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki işlemler tamamlandı. Mahkeme, 22 kişiden 15’inin tutuklanmasına karar verirken, 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

ARALARINDA TAHA ÇAKMAK DA VAR

Tutuklanan isimler arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa eden Taha Çakmak da var.

Çakmak fon soruşturmasında geçtiğimiz hafta ifade vermiş, ertesi gün yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Çakmak sonrasında ise yeniden gözaltına alınmıştı.

FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN 15 KİŞİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:

Rüstem Karakaya

Burak Poyraz

Ömer Eryılmaz

Osman Saraç

Neda Soydan

Mustafa Zeki Kayahan

Anıl Tokat

Ali Cesur

Furkan Açar

Mehmet Ali Gedik

Taha Çakmak

İnan Altınbaş

Fatih Uğur

Ömer Ejder

Hakan Eryılmaz

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILAN 7 KİŞİ

Mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler ise şu şekilde sıralandı: