Fon soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul’da sürdürülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki işlemler tamamlandı. Mahkeme, 22 kişiden 15’inin tutuklanmasına karar verirken, 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Tutuklanan isimler arasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa eden Taha Çakmak da var.
Çakmak fon soruşturmasında geçtiğimiz hafta ifade vermiş, ertesi gün yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı. Çakmak sonrasında ise yeniden gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:
Mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler ise şu şekilde sıralandı:
Okuyucu Yorumları 0 yorum