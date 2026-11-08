Fon soruşturmasında yeni gelişme! BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biri olan fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BİLAL SOYSAL TUTUKLANDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal, tutuklandı.

BİLAL SOYSAL KİMDİR?

1979 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Bilal Soysal, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olan Soysal, 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programını bitirdi. 2019 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Bankacılık sektöründeki kamu görevine 2006 yılında BDDK'da bankacılık uzman yardımcısı olarak başlayan Soysal, ilerleyen yıllarda bankacılık başuzmanı olarak görev yaptı. Son olarak BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı olarak görev yapan Soysal, fon soruşturması kapsamında tutuklandı.

GEÇEN GÜNLERDE BAZI SPK VE BDDK YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANMIŞTI

3 Kasım'da da eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enver Usca, Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş hakkında rüşvet suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Ümit Sincanlı ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlamaları kapsamında tutuklandı. Kürşat Sait Babuçcu hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanırken Bülent Murat Haholu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.