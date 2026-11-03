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Fon soruşturmasında yeni SPK gözaltıları! Aralarında yöneticiler de var

Fon soruşturması derinleşiyor. Yeni operasyonda 6 kritik isim için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin arasında kritik görevlerde bulunmuş isimler de yer aldı.

Fon soruşturmasında yeni SPK gözaltıları! Aralarında yöneticiler de var
Ufuk Dağ

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında SPK VE BDDK bünyesinde daha önce görev yapmış kişilerinde olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler isimler ve görevleri şu şekilde;

  • Enver USCA (SPK Eski Kurul Başkan Vekili)
  • Bülent Murat HAHOLU (SPK Eski Kurul Üyesi)
  • Kürşat Sait BABUÇCU (SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı)
  • ⁠Ercan URKAN (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)
  • ⁠⁠Mustafa Alper TAŞ (BDDK Uygulama 4.Daire Başkanı)
  • ⁠Ümit SİNCANLI (Tera Holding İdari işler direktörü)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı SPK fon soruşturması
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