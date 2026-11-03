Fon soruşturmasında yeni SPK gözaltıları! Aralarında yöneticiler de var

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında SPK VE BDDK bünyesinde daha önce görev yapmış kişilerinde olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler isimler ve görevleri şu şekilde;