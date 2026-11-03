Fon soruşturmasında yeni SPK gözaltıları! Aralarında yöneticiler de var

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında SPK VE BDDK bünyesinde daha önce görev yapmış kişilerinde olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilenler isimler ve görevleri şu şekilde;
- Enver USCA (SPK Eski Kurul Başkan Vekili)
- Bülent Murat HAHOLU (SPK Eski Kurul Üyesi)
- Kürşat Sait BABUÇCU (SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı)
- Ercan URKAN (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)
- Mustafa Alper TAŞ (BDDK Uygulama 4.Daire Başkanı)
- Ümit SİNCANLI (Tera Holding İdari işler direktörü)