Fotoğraf beğenirken dikkat! Yargıtay'dan çarpıcı karar: Tazminat ödeyebilirsiniz

Sosyal medya giderek hayatın her alanını etkilemeye devam ederken Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar daha geldi. Evli bir kişinin sosyal medyada karşı cinsin fotoğraflarını düzenli olarak beğenmek boşanma davasında tazminat gerekçesi sayıldı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evli bir kişinin sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları düzenli olarak beğenmesini 'güven sarsıcı davranış' kabul ederek boşanma davasında tazminat gerekçesi saydı. Kararı değerlendiren Avukat Burak Evci, sadakat yükümlülüğünün artık dijital dünyayı da kapsadığını ve bu tür etkileşimlerin yargı aşamasında kusur olarak nitelendirilebileceğini vurguladı.

'EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMELİNDEN SARSIYOR'

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya kullanımının evlilik birliği üzerindeki etkilerine ilişkin verdiği emsal nitelikteki kararında, evlilik devam ederken karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğunu değerlendirdi. Söz konusu karar, Kayseri'de görülen bir boşanma davasında, eşlerden birinin sosyal medyada başka kadınlara ait fotoğrafları düzenli şekilde beğenmesi üzerine verildi. Yerel mahkeme erkeği ağır kusurlu sayıp tazminat ödenmesine de hükmetti. Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları Yargıtay tarafından onandı, bu davranışın evlilik birliğini temelinden sarstığı kabul edildi.

"DİJİTAL DAVRANIŞLAR, CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Burak Evci, şöyle konuştu:

"Yargıtay'ın bu kararı, sadakat yükümlülüğünün yalnızca fiziksel davranışlarla sınırlı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Sosyal medyada yapılan beğeniler, paylaşımlar ve etkileşimler artık evlilik hukukunun doğrudan konusu haline gelmektedir. Dijital ortamda sergilenen bu tür davranışlar, boşanma davalarında kusur tespitinde belirleyici rol oynamaktadır."
Evci, kararın özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaştığı günümüzde önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, "Evlilik birliği içerisinde 'masum' olarak görülen dijital davranışlar, hukuken ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle eşlerin sosyal medya kullanımında daha dikkatli ve özenli davranmaları gerekmektedir" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

