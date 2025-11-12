HABER

Franca Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa'da bir araya geldi. Görüşmede, Filistin topraklarında demokratik süreçlerin yeniden canlandırılması ve özgür seçimlerin düzenlenmesinin önemine dikkat çekildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın başkenti Paris’teki Elysee Sarayı’nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin Devleti’nin kurulma sürecinin ilerletilmesi kapsamında "ortak komite" oluşturulması üzerinde mutabakata varılırken, komitenin, anayasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması için çalışacağı ifade edildi. Görüşmede, Gazze’de 10 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkes sürecinin uygulanması, güvenlik konuları ve yeniden inşa hazırlıklarının ele alındığı belirtildi. Görüşmede, ayrıca Filistin topraklarında demokratik süreçlerin yeniden canlandırılması ve özgür seçimlerin düzenlenmesinin önemine dikkat çekildi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Macron ve Abbas görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, Filistin topraklarında şiddetin artmasının ardından İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planlarına karşı uyarıda bulunarak, "Kısmi veya tam ilhak planları, yasal veya fiili olsun, Avrupalı ortaklarımızla birlikte güçlü bir şekilde karşılık vereceğimiz bir kırmızı çizgi oluşturmaktadır. Yerleşimcilerin şiddeti ve yerleşim projelerinin artması yeni boyutlara ulaşarak Batı Şeria'nın istikrarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor" dedi.

Macron, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Macron, ülkesinin bu yıl için Gazze’ye 100 milyon euro insani destek sağlayacağını duyurarak, yardımın, acil insani ihtiyaçlar kapsamında kullanılacağını bildirdi.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN GEÇİCİ ANAYASASININ TASLAĞINI TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ"

Abbas ise yaptığı açıklamada savaşın sona ermesinden sonra devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri yapılmasını da içeren "reformlara" olan bağlılığını yineleyerek, "Filistin devletinin geçici anayasası ile seçimler ve siyasi partilerle ilgili yasaların taslağını tamamlamak üzereyiz" dedi.
Abbas’ın temasları kapsamında Paris’te Fransız Ulusal Meclisi Başkanı Yal Braun-Pivet ve milletvekilleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

