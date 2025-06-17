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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur"

İran ile İsrail arasında devam eden karşılıklı savaş durumu, ABD ve Avrupa'yı da harekete geçirdi. ABD Başkanı Trump'ın İran dini lideri Ali Hamaney'i tehdit ederek "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz" açıklamasının ardından bir açılama da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi. Macron, "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur"
Mustafa Fidan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur" dedi.

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MACRON: "ASKERİ SEÇENEK BÜYÜK HATA OLUR"

Orta Doğu'da hareketli günler yaşanıyor. İran ile İsrail arasında hava saldırıları şeklinde devam eden çatışmayla, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklama geldi. ABD Başkanı Trump'ın "İran dini lideri Hamaney'in yerini biliyoruz. Ama şimdilik öldürmeyeceğiz" açılkamasının ardından Macron, İran'da rejim değişikliği için askeri müdahale seçeneğinin büyük hata olacağını dile getirdi.

17 Haziran 2025
17 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İran Emmanuel Macron Ali Hamaney
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