Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İran'da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur" dedi.



MACRON: "ASKERİ SEÇENEK BÜYÜK HATA OLUR"

Orta Doğu'da hareketli günler yaşanıyor. İran ile İsrail arasında hava saldırıları şeklinde devam eden çatışmayla, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan açıklama geldi. ABD Başkanı Trump'ın "İran dini lideri Hamaney'in yerini biliyoruz. Ama şimdilik öldürmeyeceğiz" açılkamasının ardından Macron, İran'da rejim değişikliği için askeri müdahale seçeneğinin büyük hata olacağını dile getirdi.