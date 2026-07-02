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Fransa'da 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanması gündemde

Fransa'da Sağlık Sigortası Kurumu, 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanmasını önerdi. Maldivler'den sonra İngiltere de bu yasağı getiren ikinci ülke olmuştu.

Fransa'da 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanması gündemde

Fransa Sağlık Sigortası Kurumunun internet sitesinde yayımladığı gider ve gelirlerine ilişkin raporda, ülkede tütün tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için öncelikle gençlere odaklanılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, tütün tüketimine erken yaşta başlamanın, kalıcı olarak bağımlı olma riskini artırdığı belirtilerek yurt dışında ve Fransa'da birçok aktörün "tütünsüz nesil" oluşturmak için henüz kullanmayan nesillere tütünü yasaklamayı önerdiği ifade edildi.

Fransa da 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanması gündemde 1

PARK VE PLAJLARDA SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANMIŞTI

İngiltere'nin Maldivler'den sonra dünyada bu yönde bir adım atan ikinci ülke olduğuna dikkat çekilen raporda, İngiltere Parlamentosunun 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigara satın almasını engellemeyi öngören yasayı nisanda kabul ettiği hatırlatıldı.

Raporda, Fransa'da da 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması önerildi.
Fransa da 2009 sonrası doğanlara sigara satılmasının yasaklanması gündemde 2


Fransa'da geçen yıl okul çevresi, park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanmıştı.

Ülkede özellikle gençler arasında kullanımı yaygın olan nikotin poşeti, sakızı ve toplarına yönelik yasak ise 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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