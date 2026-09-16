Fransa bu yaz adeta ölümü yaşadı! Aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü

Yaz mevsimi sona ermesine rağmen Avrupa’da bu yıl etkili olan aşırı sıcakların sonuçları ortaya çıkmaya devam ediyor.

FRANSA YAZ SICAKLARINDA ÖLÜMÜ YAŞADI

Fransa Ulusal Sağlık Ajansı’na göre; ülkede 27 Temmuz ile 20 Ağustos arasında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 817 kişi hayatını kaybetti.

HAZİRAN'DAN EYLÜL AYINA KADAR FRANSA'DA 8 BİN KİŞİ SICAKLARDAN ÖLDÜ

Ajans, bu rakamla birlikte haziran ayından bu yana ülke genelinde sıcak hava dalgaları nedeniyle kaydedilen ölümlerin sayısının yaklaşık 8 bine ulaştığını bildirdi.

Ölümlerin büyük bölümünü 75 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır