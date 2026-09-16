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Fransa bu yaz adeta ölümü yaşadı! Aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü

Fransa'da 27 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle kaydedilen 817 ölümle birlikte, haziran ayından bu yana sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı can kaybı 8 bine ulaştı. Ölümlerin büyük bölümünü 75 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

Fransa bu yaz adeta ölümü yaşadı! Aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü

Yaz mevsimi sona ermesine rağmen Avrupa’da bu yıl etkili olan aşırı sıcakların sonuçları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Fransa bu yaz adeta ölümü yaşadı! Aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü 1

FRANSA YAZ SICAKLARINDA ÖLÜMÜ YAŞADI

Fransa Ulusal Sağlık Ajansı’na göre; ülkede 27 Temmuz ile 20 Ağustos arasında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 817 kişi hayatını kaybetti.

Fransa bu yaz adeta ölümü yaşadı! Aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü 2

HAZİRAN'DAN EYLÜL AYINA KADAR FRANSA'DA 8 BİN KİŞİ SICAKLARDAN ÖLDÜ

Ajans, bu rakamla birlikte haziran ayından bu yana ülke genelinde sıcak hava dalgaları nedeniyle kaydedilen ölümlerin sayısının yaklaşık 8 bine ulaştığını bildirdi.

Fransa bu yaz adeta ölümü yaşadı! Aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü 3

Ölümlerin büyük bölümünü 75 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

Fransa bu yaz adeta ölümü yaşadı! Aşırı sıcaklar nedeniyle 8 bin kişi öldü 4

16 Eylül 2026
16 Eylül 2026

Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı, Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi, Türkiye'nin de yer aldığı 2027 Formula 1 takvimi açıklandı... İşte günün özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu Fransa hava sicakligi
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